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РИА Новости: США и Британия нанесли удары по йеменскому городу Ходейда

США и Британия нанесли удары по йеменскому городу Ходейда – СМИ

Фото: 123RF/kocbar

Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом со ссылкой на источник в местных органах власти сообщает РИА Новости.

"Американские и британские истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", – рассказал собеседник агентства.

Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

Ранее йеменские хуситы заявили, что поразили военные цели в Тель-Авиве с применением двух ракет, включая гиперзвуковую. Движение подчеркнуло, что продолжит проводить военные операции против еврейского государства и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действий Израиля в секторе Газа и Ливане.

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