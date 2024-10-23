Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 100 крупных торговых центров столицы собирают и передают бойцам спецоперации на Украине гуманитарную помощь: продукты, одежду, гигиенические товары и технику, в том числе военную. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Например, владельцы ТЦ в Савеловском районе отправляют плащи-палатки, дождевики, бинокли и станции радиосвязи. Также среди передаваемого оборудования есть пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры, рассказал мэр.

Помимо торговых центров, гумпомощь отправляют участники фестивалей. Они уже направили более 30 тонн продуктов – варенье, мед, чай, пряники, продуктовые наборы. Продукцию, которую сложно транспортировать, передают в военные госпитали.

По словам Собянина, к сбору гуманитарных грузов присоединяются и фермеры с московских ярмарок, которые поставляют российским военным овощи, колбасу, тушенку, рыбные консервы и другие продукты.

Ранее свыше 116 тонн гуманитарного груза, собранного в штабах "Москва помогает", отправили в приграничье Курской области.

Ежедневно москвичи приносят в штабы еду, товары для детей, средства личной гигиены. Точки сбора работают каждый день с 10:00 до 19:00.