Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 11:15

Общество

Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Пасмурная погода установилась в Москве 23 октября

"Утро": 9 градусов ожидается вечером в Москве 23 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве 23 октября составит 83%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 23 октября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 5–10 м/с 23 октября

Нутрициолог рассказала, как выбрать кокосовое масло

Ведущие Москвы FM назвали темы эфира 23 октября

281 ребенок родился в Москве 22 октября

"Утро": 12 градусов ожидается в столице 23 октября

Более 116 тонн гуманитарного груза, собранного в штабах "Москва помогает", отправили в приграничные территории из столицы.

Каждый день москвичи приносят продукты питания, товары для детей, средства личной гигиены в штабы по сбору гуманитарной помощи. Они работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Любой желающий может также помочь курянам или стать добровольцем в одном из штабов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика