Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Более 116 тонн гуманитарного груза, собранного в штабах "Москва помогает", отправили в приграничные территории из столицы.

Каждый день москвичи приносят продукты питания, товары для детей, средства личной гигиены в штабы по сбору гуманитарной помощи. Они работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Любой желающий может также помочь курянам или стать добровольцем в одном из штабов.

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