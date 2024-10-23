Автомобилистов призвали снизить скорость на фоне переменчивой погоды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов призвали снизить скорость движения на дорогах на фоне переменчивой погоды, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что в городе будет то дождь, то солнце, и дорога при таких неустойчивых условиях опасна и непредсказуема.

В связи с этим водителям рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию, перестраиваться плавнее, заблаговременно притормаживать перед поворотами и пешеходными переходами.

Кроме того, приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, следует внимательно смотреть по сторонам, поскольку в условиях сокращения светового дня можно не заметить пешехода, особенно ребенка.

В то же время пешеходов призвали быть внимательными во дворах и при переходе проезжей части, не отвлекаться на гаджеты и обеспечивать свою видимость.

Между тем ЦОДД рекомендует автомобилистам пересесть на метро из-за дождя и порывистого ветра. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и Дорожный патруль Центра организации дорожного движения.

Облачная погода с прояснениями и дождь прогнозируются в Москве в среду, 23 октября. Температура воздуха днем в столице ожидается в пределах 10–12 градусов, в Подмосковье – 8–13 градусов. Ночью температура в Москве понизится до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

Кроме того, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Из-за усиления ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать в период с 09:00 до 21:00 23 октября. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.