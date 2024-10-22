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22 октября, 11:10

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Синоптик Позднякова: ноябрь в Москве сохранит черты осенней погоды

Москвичам рассказали, какая погода ожидается в столице в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ноябрь в Москве сохранит черты скорее осенней погоды, нежели предзимней. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24.

По ее словам, последний месяц осени сохранит немного превышающие климатическую норму характеристики на фоне установившегося в столице температурного режима. Как правило, средняя температура ноября является слабоотрицательной, пояснила Позднякова.

"Но будем надеяться, что при условии положительной аномалии она все-таки сохранится слабоположительной", – отметила синоптик.

При этом снежный покров в городе обычно появляется только в конце ноября. По словам эксперта, в этом году, вероятнее всего, снег ляжет именно в этот период.

Вместе с тем конец октября в Москве обещает быть дождливым. За счет этого выпадет норма осадков для второго месяца осени. Возможно, по итогам месяца температура превысит норму октября на три градуса.

Преимущественно теплая погода ожидается в Москве на текущей неделе

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