Синоптик Тишковец: климатическая зима ожидается в Москве позже положенного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

По прогнозам, климатическая зима наступит в Москве на 20 суток позже положенного. Такая погода установится в городе в начале декабря, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Климатическая зима должна наступать в столице 13 ноября, пояснил специалист. Однако в текущем году смена сезонов произойдет значительно позже в связи с сохранением тенденции глобального изменения климата.

По его словам, в течение нескольких десятилетий осень увеличилась примерно на 20 суток, сократив таким образом длительность зимы.

"По всей видимости, это произойдет и в 2024 году, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря", – резюмировал Тишковец.

При этом на следующей неделе в Москву придет "пушкинская осень". Осадки маловероятны, ожидается переменчивая облачность, рассказал эксперт ранее. По его данным, в ближайшее время в городе прогнозируется комфортная погода.