Синоптик Тишковец: "пушкинская осень" придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столицу на следующей неделе придет "пушкинская осень", рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Такой прогноз он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Следующая неделя, за исключение четверга, в метеорологическом отношении будет очень комфортной. Осадки маловероятны, переменчивая облачность. И довольно тепло для финала октября: под утро от 1 до 6 градусов, после полудня – от 8 до 13 градусов", – говорится в его публикации.

При этом, по словам синоптика, благоприятные погодные условия ожидаются и в пятницу, 18 октября. Атмосферное давление будет повышено, однако температура соответствует норме для середины месяца.

В предстоящие выходные солнечная и сухая погода сохранится, отметил Тишковец. От 0 до 3 градусов прогнозируется в субботу утром, днем столбики термометров поднимутся до 6–9 градусов. На следующий день утром ожидается от 1 до 4 градусов, днем – от 9 до 12 градусов.

Ночь с 17 на 18 октября стала самой холодной с начала осени в Москве, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центра столицы и западной части Подмосковья.

