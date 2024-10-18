Ночь на 18 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ночь с 17 на 18 октября стала самой холодной с начала осени в Москве, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центра столицы и западной части Подмосковья.

"По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве составила минус 2 градуса, таким образом, эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени. В Московской области разброс температур составил от минус 4,6 градуса в Мелихово до 4,5 градуса в Шаховской", – сказал Леус.

Как добавил синоптик, также в отдельных районах образовались очаги туманов.

В Москве и Подмосковье сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в городе будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Сухая погода без осадков установится в столице минимум до вторника, 22 октября. Об этом предупреждал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящие выходные, 19 и 20 октября, потеплеет до 8–10 градусов, а в начале следующей недели воздух прогреется до 10–12 градусов.