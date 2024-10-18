Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 18 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 18 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупреждал, что в ночь на пятницу в столице ожидаются заморозки. Минимум до вторника, 22 октября, в Москве установится сухая погода без осадков. В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, потеплеет до 8–10 градусов, а в начале следующей недели воздух прогреется до 10–12 градусов.

