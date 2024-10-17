Заморозки ожидаются в столице в ночь на пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящую ночь в столице ожидаются заморозки. Об этом ТАСС заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Также как минимум до вторника, 22 октября, в Москве установится сухая погода без осадков. Начиная с 17 октября инициатива в атмосфере Центральной России перейдет к антициклону, отметил синоптик.

В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, потеплеет до 8–10 градусов. В начале следующей недели воздух прогреется до 10–12 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы, подытожил Тишковец.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в октябре. Температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,3 градуса, на Балчуге – до 3,3 градуса. Заморозки были замечены в Тушине и Бутове, где воздух охладился до отрицательных значений.

В свою очередь, метеоролог Николай Терешонок предположил, что количество снега в столице этой зимой будет больше нормы, так как южные циклоны станут приносить много влаги. Согласно его прогнозу, в регионе будут сильные снегопады в отдельные дни, а наибольший прирост осадков ожидается в январе и феврале.