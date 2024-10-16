Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Классическая золотая осень придет в Москву 21–27 октября. Об этом Москве 24 рассказал специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В начале следующей недели характеристики воздушного океана существенно не изменятся. Москвичей ждут погожие, октябрьские деньки классической золотой осени", – отметил эксперт.

По словам синоптика, в эти дни воздух может прогреться до 10–12 градусов, что является отклонением на 2–3 градуса от климатической нормы.

Между тем 19 и 20 октября в Москве потеплеет до 10 градусов. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что выпавший 14 октября в Москве снег вызвал беспокойство среди горожан из-за раннего прихода зимы в город.

Следующий снег в Москве ожидается не раньше последней пятидневки октября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

А 17 октября специалисты прогнозируют в столице резкий скачок атмосферного давления до 759–762 миллиметров ртутного столба. Прогнозируемые показатели превышают норму примерно на 15 миллиметров.