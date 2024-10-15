Потепление до 10 градусов ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К выходным, 19 и 20 октября, в Москве потеплеет до 10 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом до выходных, по словам синоптика, температура воздуха продержится на уровне 6–8 градусов. Эксперт также отметил, что выпавший 14 октября в Москве снег вызвал беспокойство среди горожан из-за раннего прихода зимы в город. Однако Вильфанд назвал нормальным подобное явление в октябре, назвав его предзимьем. Научный руководитель Гидрометцентра России уточнил, что говорить о зиме в столице пока рано.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже успел поздравить жителей России с первым снегом. Политик отметил, что зима потихоньку приближается.

Следующий снег в столице ожидается не раньше последней пятидневки октября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, выпавший накануне снег скоро растает на фоне повышения температуры.

Наблюдаемый сейчас в городе снежный покров вошел в список самых ранних в XXI веке. 15 октября этого года находится на втором месте вместе с 15 октября 2007 года, когда в Москве тоже был снег. Первое место занимает 2005 год – тогда снежный покров образовался 9 октября, уточнил синоптик.

