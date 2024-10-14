В Москве выпал первый снег

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Утром 14 октября в ТиНАО зафиксировали первый снег. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Изначально об этом сообщила метеостанция аэропорта Внуково. Так, в 11:00 была распространена информация о первом снеге, слабом дожде и снижении видимости до 9 километров. Синоптик уточнил, что другие метеостанции уведомили о первом снеге уже в полдень.

Ночь на 14 октября стала самой холодной с начала месяца, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса.

Из-за непогоды подмосковных водителей попросили быть внимательнее и аккуратнее. Так, по данным "Автодора", мокрый снег ожидается как на трассе М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", так и на М-4 "Дон", М-11 "Нева"и М-12 "Восток".

Кроме того, в областном Минтрансе предупредили, что ночью в регионе температура воздуха понизится до 0 градусов. В связи с этим в Москве и Подмосковье до вторника, 15 октября, будет действовать желтый уровень опасности.