Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности будет действовать на территории Москвы и Подмосковья до вторника, 15 октября. Причиной для его введения послужили заморозки, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, с понедельника, 14 октября, погодные условия в столице ухудшатся под влиянием холодного атмосферного фронта. В ночное время прогнозируется понижение температуры воздуха до минусовых значений, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Вместе с тем до 21:00 понедельника в Москве и области продолжает действовать предупреждение, связанное с сильным ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Таким образом в столице начинается сезон предзимья, который будет продолжаться на протяжении почти двух месяцев, отметил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все люди живут традиционно по принципу, что в году четыре сезона, у метеорологов своя рубрикация, это деление только синоптическое. Эти сезоны так и называются – естественные синоптические сезоны, их границы никак не совпадают с календарными. Сейчас, с середины октября, в Москве начинается сезон с красивым названием "предзимье", – объяснил эксперт.

По его словам, после длительного теплого периода горожане и жители региона ощутят наступление зимы. При этом в действительности этот сезон начнется в столице только после середины декабря, подчеркнул Вильфанд.

Между тем 14 октября в Москве может выпасть около 15% месячной нормы осадков. Однако по мере понижения температуры дожди будут переходить в мокрый снег. В течение дня уровень выпавших осадков может достичь 6–11 миллиметров.

