Синоптик Тишковец: "репетиция" зимы ожидается в Москве 15–16 октября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве 15–16 октября ожидается "репетиция" зимы с дневной температурой до 8 градусов тепла, дождем и мокрым снегом, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В понедельник, 14 октября, начнутся дожди и похолодание. Ночью температура опустится до 1 градуса тепла, а днем будет составлять от 3 до 8 градусов.

"Во вторник и среду может пройти первая репетиция зимы – есть вероятность того, что к ливням кое-где начнет примешиваться мокрый снег. Почти сбудется народная примета: на Покров случается первый снег", – отметил синоптик.

В этот период ночью температура опустится до 0–5 градусов, днем – 3–8 градусов.

Он также напомнил, что устойчивый снежный покров высотой в несколько сантиметров обычно устанавливается в столице только в конце ноября. Учитывая ожидаемое потепление в ноябре, эти сроки могут сдвинуться на начало декабря.

В последней декаде октября среднесуточная температура воздуха в Москве опустится ниже 5 градусов тепла. Заморозки возможны уже во второй половине следующей недели, когда температура в темное время суток опустится от 1 градуса ниже нуля. К 19 октября дневная температура поднимется до 5–10 градусов тепла.

"Золотая осень станет переходить в период глубокой осени", – подытожил Тишковец.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что первый снег в Москве ожидается в городе не ранее последней декады октября. Пока в столице держится довольно теплая погода и прогнозируются осадки только в виде дождя.

Между тем подмосковный Минтранс рекомендовал мотоциклистам завершить мотосезон из-за того, что поездки в неустойчивую погоду могут быть опасными. Низкая температура воздуха, дожди, мокрый асфальт и опавшая листва могут спровоцировать ДТП. В таких условиях у мотоциклиста снижается скорость реакции и ухудшается обзор из-за запотевшего визора.