Синоптик Позднякова: воздух в Москве прогреется до 15 градусов в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В грядущие выходные, 12 и 13 октября, воздух в столице прогреется до 15 градусов, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, местами в городе возможны небольшие кратковременные дожди.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В выходные мы будем находиться на периферии антициклона, но без осадков не обойдется. Местами будут небольшие кратковременные дожди. Ночью температура в пределах 5…7, днем она практически останется на уровне 14…15 градусов, что выше климатической нормы.

Несмотря на осадки, в целом погода будет вполне комфортной для отдыха. При этом в последующие дни температура в городе будет постепенно понижаться.

"К концу следующей недели в ночные часы будет преобладать температура 0...5, а днем прогнозируется 5...10 градусов", – указала синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что с начала октября в столице выпало 43 миллиметра осадков, что составляет более 60% от месячной нормы. Примерно столько же, 45 миллиметров, было в сумме зафиксировано в августе и сентябре.