Синоптик Позднякова: воздух в Москве прогреется до 15 градусов в выходные

09 октября, 12:34Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В грядущие выходные, 12 и 13 октября, воздух в столице прогреется до 15 градусов, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По ее словам, местами в городе возможны небольшие кратковременные дожди.
Несмотря на осадки, в целом погода будет вполне комфортной для отдыха. При этом в последующие дни температура в городе будет постепенно понижаться.
"К концу следующей недели в ночные часы будет преобладать температура 0...5, а днем прогнозируется 5...10 градусов", – указала синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что с начала октября в столице выпало 43 миллиметра осадков, что составляет более 60% от месячной нормы. Примерно столько же, 45 миллиметров, было в сумме зафиксировано в августе и сентябре.