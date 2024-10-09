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09 октября, 12:34

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Синоптик Позднякова: воздух в Москве прогреется до 15 градусов в выходные

Синоптик спрогнозировала по-весеннему теплые выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В грядущие выходные, 12 и 13 октября, воздух в столице прогреется до 15 градусов, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, местами в городе возможны небольшие кратковременные дожди.

В выходные мы будем находиться на периферии антициклона, но без осадков не обойдется. Местами будут небольшие кратковременные дожди. Ночью температура в пределах 5…7, днем она практически останется на уровне 14…15 градусов, что выше климатической нормы.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости"

Несмотря на осадки, в целом погода будет вполне комфортной для отдыха. При этом в последующие дни температура в городе будет постепенно понижаться.

"К концу следующей недели в ночные часы будет преобладать температура 0...5, а днем прогнозируется 5...10 градусов", – указала синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что с начала октября в столице выпало 43 миллиметра осадков, что составляет более 60% от месячной нормы. Примерно столько же, 45 миллиметров, было в сумме зафиксировано в августе и сентябре.

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