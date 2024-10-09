Более 60% месячной нормы осадков выпало в столице в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С начала текущего октября в столице выпал 61% от месячной нормы осадков, сказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Общее число месячной суммы осадков в Москве достигло 43 миллиметров. Тишковец уточнил, что примерно столько же, 45 миллиметров, накоплено за август и сентябрь.



Только за последние 24 часа зафиксировали 7 миллиметров – 10% от нормы. При этом в подмосковном Талдоме выпало 24 миллиметра осадков.

Ранее, 7 октября, в Москве выпало 23,2 миллиметра осадков, что побило рекорд этого дня 2003 года. 9-го числа в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

