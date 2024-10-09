Облачная погода и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве 9 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве в среду, 9 октября. По области местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 6 до 8 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 3 градусов, по области – до нуля градусов.

Прохладная облачная погода с прояснениями сохранится в столице с 9 по 12 октября. В четверг, 10 октября, осадки прекратятся, однако сохранится переменная облачность.

За прошедшие два дня отопление включили уже в более чем 80% жилых домов и соцобъектов в Москве. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком.