Отопление включили в более чем 80% жилых домов и соцобъектов Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За два дня отопление включили уже в более чем 80% жилых домов и соцобъектов в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление включили в более 80% домов и социальных объектов", – отметил заммэра Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы по включению отопления занимают до пяти дней. Сначала оно подается в социальные объекты, многоквартирные дома и офисные здания, после чего тепло появляется на предприятиях торговли и промышленности.



Подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Всего специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября.



Сотрудники ПАО "МОЭК" организовали гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, благодаря чему смогли заранее установить ненадежные участки и отремонтировать их.

Между тем в рамках программы капремонта в 812 многоквартирных домах Москвы заменили системы отопления. Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов. Это позволит обеспечить работу в холодный сезон без сбоев.

