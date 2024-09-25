Более 250 тепловых пунктов Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

С начала 2024 года свыше 250 тепловых пунктов Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек, таким образом на сегодняшний день соответствующий механизм есть на 7,2 тысячи пунктов. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам вице-мэра, такая технология позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения.

Алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" разработали в 2020 году.

В смарт-систему поступает информация от порядка десяти различных датчиков с каждого теплового пункта, что позволяет в режиме реального времени анализировать незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный.

Это, в свою очередь, помогает максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада.

Также механизм выявляет самые незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе могут не иметь внешних признаков. Например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя. Так, за минувший год с ее помощью было обнаружено и предотвращено около одной тысячи потенциальных технологических нарушений.

Между тем в рамках программы капремонта в 812 многоквартирных домах Москвы заменили системы отопления. Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов. Это позволит обеспечить работу в холодный сезон без сбоев.

В конце августа были завершены гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к будущему осенне-зимнему периоду. Рабочие проверили и подготовили 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей, которые обеспечивают теплом свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 000 жилых домов.