В Москве подготовлены к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

К зиме в Москве подготовлены 157 автомобильных баз коммунальной техники, заявил столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На площадки уже привезли запас противогололедных материалов для обработки дорог в зимний период. Специалисты привели в порядок контейнеры для хранения реагентов: их покрасили, а надписи обновили. Перед началом холодного сезона их установят рядом с остановками, подземными переходами и транспортными узлами, а также на тротуарах.

Ранее в Москве завершились испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону. По словам Бирюкова, к работе готовы 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей.

Перекладку труб летом проводили с применением современных технологий. Кроме того, в теплый период специалисты провели ремонт и обслуживание внутридомовых систем, а также капремонт тепловых станций.

