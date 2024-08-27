Собянин представил стратегию развития коммунальной инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве с 2011 года общий фонд недвижимости вырос на 31%, было построено 139,7 миллиона квадратных метров зданий и сооружений, в том числе 60,3 миллиона квадратных метров жилья. Сергей Собянин в своем личном блоге представил стратегию развития инженерно-коммунальной инфраструктуры до 2030 года.

"Главный потребитель электричества – Московский метрополитен – вырос в 1,8 раза. Население Москвы увеличилось примерно на 1,5 миллиона человек", – сказал Собянин, добавив, что при этом потребление основных энергетических и коммунальных ресурсов столицы практически не росло, а по ряду позиций даже сократилось.

По словам мэра столицы, последнее десятилетие стало временем беспрецедентного роста энергоэффективности городского хозяйства.

В Москве были отремонтированы или заменены энергоблоки на многих городских ТЭЦ, закрыты десятки устаревших маломощных котельных, рассказал Собянин. Также построены новые электроподстанции и газорегуляторные пункты, реализован проект реконструкции станций водоподготовки и очистных сооружений, отремонтированы и проложены заново электрические, газовые, тепловые и водопроводные сети. Кроме того, отметил глава города, были внедрены цифровые технологии контроля и управления.

"В результате – сегодня в Москве самый низкий в России износ коммунальный сетей, а резерв мощностей составляет от 12% по электричеству до 56% по водоснабжению", – отметил Собянин.

Он напомнил, что также набирает темп электрификация транспорта. Это потенциально снизит потребление жидкого топлива, но при этом увеличит спрос на электроэнергию. При этом будет расти спрос и на другие ресурсы.

"Чтобы ответить на эти вызовы, мы заложили в стратегию десятки мероприятий по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры Москвы. Совместно с федеральными ресурсоснабжающими организациями город продолжит реконструкцию ТЭЦ и строительство новых котельных, развитие сетей электро- и теплоснабжения, модернизацию и расширение газовых сетей, увеличение мощностей водоснабжения, строительство и реконструкцию очистных сооружений, прежде всего, в новых районах Москвы", – пояснил Собянин.

Сроки реализации будут зависеть от потребности в ресурсах и решений по развитию конкретных городских территорий.

Столичные производители также наращивают выпуск оборудования для транспорта. На сегодняшний день около 760 производств изготавливают электронику и приборы для автомобилей, грузовой техники, поездов и прочих транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры.

Мэр Москвы подчеркнул, что произведенная в столице продукция используется по всей стране. К примеру, ею оборудуют скоростные трассы, перекрестки, парковки и поставляют на многие другие объекты.

