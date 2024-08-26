Собянин: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Московские производители принимают активное участие в развитии безопасного, комфортного, технологичного и экологичного столичного транспорта, выпуская различные комплектующие и устройства. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

На сегодняшний день около 760 производств изготавливают электронику и приборы для автомобилей, грузовой техники, поездов и прочих транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры.

"Два года назад в ОЭЗ "Технополис "Москва" начал работать межотраслевой кластер электромобилестроения. Он стал основной платформой для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного выпуска легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов", – отметил мэр столицы.

Так, в кластер вошли уже 62 компании, 32 из них – на правах резидентов и арендаторов. Они локализуют производство электродвигателей для электромобилей, а также разрабатывают и выпускают электрофургоны на базе российского шасси "УАЗ".

Уже к концу прошлого года Москва смогла нарастить выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 1,4 раза. Одновременно с этим организации расширяют направления поставок и представляют новые разработки.

Московское автомобилестроение представлено порядка 30 компаниями с более чем 8 тысячами сотрудников. Они производят двигатели, электронику, кузовные элементы, прицепы и оборудование.

К примеру, "Альфа Автоматив Техноложиз" изготавливает внутренние панели двери, арки колеса, полы и многие другие элементы автомобиля. Одним из основных заказчиков продукции предприятия является "АвтоВАЗ".

Компания "Итэлма", в свою очередь, выпускает различные электронные решения для автотранспорта. В 2024 году она разработала батареи для нового российского электрокара LADA e-Largus.

Еще один участник кластера электромобилестроения – "САГА Технологии" – производит зарядные станции для электротранспорта. Только за прошедшее полугодие компания начала выпуск четырех новых моделей быстрых зарядок, позволяющих зарядить автомобиль в 1,5 раза быстрее, при этом не нанося вред аккумулятору. А всего на счету компании уже 11 версий зарядных станций для личного и общественного транспорта.

Организация "ЭЛТЕЗА" специализируется на выпуске микропроцессорных систем для управления светофорами, шлагбаумами и стрелками на станциях и железнодорожных путях. Также в этом году специалисты компании оборудовали одно из столичных электродепо. Таким образом, сегодня под управлением столичной разработки находится вся Кольцевая линия метро, три электродепо БКЛ, а также 18 станций МЦД.

Сотрудники "Терминальных технологий" выпускают считыватели для карт и валидаторы – порядка 8 тысяч таких устройств установлены на турникетах метро, МЦК и МЦД. Помимо этого, компания разработала специальное ПО, позволяющее распознавать карту и проводить нужную транзакцию. Уникальная технология проводит оплату в два раза быстрее, чем иностранные аналоги.

Московское предприятие "Световые Технологии" занимается производством осветительных приборов профессионального наружного и внутреннего освещения и систем управления освещением.

"Около 20 лет компания поставляет свои разработки на объекты Московского метрополитена. Устройства столичного завода установлены, например, на станции "Воронцовская" и "Печатники" Большой кольцевой линии. На объектах стоят специальные светильники, которые освещают зону эскалаторов", – отметил Собянин.

Наконец, производитель "АИР Магистраль" на протяжении 15 лет выпускает дорожные знаки, катафоты, светофоры, автономные системы светового оповещения с солнечными батареями и прочие устройства, которые помогают обеспечивать безопасность для пешеходов и водителей.

"Продукция, произведенная в столице, используется по всей стране. Например, ею оборудуют скоростные трассы, перекрестки, парковки и поставляют на многие другие объекты", – заключил градоначальник.

В Москве также продолжает развиваться пассажирский электрофлот. Так, в 2025 году в Москве появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов. Восемь электросудов уже были заложены на верфи. Они являются абсолютно экологичными, поскольку не загрязняют ни воду, ни воздух.

После завершения строительства суда будут направлены на прохождение необходимых испытаний. Их выход на регулярные речные маршруты позволит расширить столичный электрофлот практически на 50%.

