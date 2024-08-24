Собянин сообщил о запуске двух новых ночных автобусных маршрутов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 30 на 31 августа от станции московского метро "Китай-город" поедут первые автобусы: н14 до станции "Молодежная" в Кунцеве и н16 до проезда Карамзина в Ясеневе. Комфортный ночной транспорт получат жители 23 районов, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр отметил, что также улучшатся уже три работающих маршрута. Так, н7 продлевается по Волгоградскому проспекту до 2-го микрорайона Жулебина, н15 – по Щелковскому шоссе до площади Соловецких юнг, а круглосуточный маршрут м40 разделится на два: дневной м40 и ночной н10.

В результате, указал Собянин, в городе будет 18 ночных маршрутов, из которых два – круглосуточные. Все ночные автобусы сходятся у станции метро "Китай-город", где москвичи могут сделать пересадку и поехать в любую часть города.

Ранее сообщалось, что пассажиры почти 12 тысяч раз с начала весны использовали QR-коды, изображенные на стикерах в автобусах и электробусах. QR-коды, по словам заммэра Максима Ликсутова, позволяют оценить работу городского транспорта или внести предложения по его улучшению. Всего в этом году было размещено свыше 15 тысяч наклеек для оценки работы транспорта на более чем 700 маршрутах.