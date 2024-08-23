Почти 12 тыс раз пассажиры воспользовались QR-кодами в автобусах и электробусах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 12 тысяч раз с начала весны пассажиры использовали QR-коды, которые изображены на стикерах в столичных автобусах и электробусах, рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что такие QR-коды позволяют оценить работу транспорта или внести предложения по ее улучшению.

"В этом году мы разместили более 15 тысяч наклеек для оценки работы транспорта на более чем 700 маршрутах. По ссылке также можно сообщить о забытых вещах или поблагодарить водителя", – отметил Ликсутов.

О том, как применить QR-код, можно узнать по ссылке. Власти города продолжат внедрять цифровые решения, чтобы сделать поездки еще комфортнее, резюмировал заммэра.

С начала года в Москве появились 33 новые зарядные станции для электробусов. Столичные энергетики создают инфраструктуру для развития экологичного транспорта. В городе установлено уже более 340 таких станций. К 2030 году планируется запустить на маршрутах свыше 5 000 электробусов.

