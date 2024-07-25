В Москве установили 800 современных остановочных павильонов с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С начала текущего года в Москве установили 800 современных остановочных павильонов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московского Дептранса.

В ведомств подчеркнули, что для сооружения теперь используют более прочные материалы. Конструкции выпускают на заводе СВАРЗ. Кроме того, все остановки имеют единый стиль. Площадь крыш стала больше, в павильонах оборудовано видеонаблюдение и освещение. Пассажиры всегда могут ознакомиться с расписанием на остановках. Также здесь есть QR-код, с помощью которого можно узнать, когда приедет транспорт.

"Мы начали устанавливать новые остановочные павильоны с 2015 года. Сейчас их уже более 8,5 тысячи по всему городу. Они лучше защищают от непогоды, здесь комфортно ожидать транспорт в любое время суток", – подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Власти Москвы планируют обеспечить энергоснабжением свыше 1,1 тысячи новых остановочных павильонов. В прошлом году было подключено к сетям более 900 таких объектов. Профильные службы внимательно следят за тем, чтобы подача электроэнергии проходила без сбоев.

