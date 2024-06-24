Более 1,1 тысячи новых остановочных павильонов в Москве обеспечат энергоснабжением

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы планируют обеспечить энергоснабжением свыше 1,1 тысячи новых остановочных павильонов. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков, соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам вице-мэра, такие работы проводятся на регулярной основе. Он подчеркнул, что в прошлом году было подключено к сетям более 900 таких объектов.

"В этом году в общей сложности обеспечим электричеством свыше 1,1 тысячи остановочных павильонов для наземного транспорта, почти треть работ уже выполнена", – уточнил Бирюков.

На базе каждого павильона проводятся работы по техническому присоединению и оборудованию точек присоединения. Также на новых остановках предусмотрены система видеонаблюдения и разъемы для зарядок, а рядом располагаются табло с актуальным расписанием. Профильные службы внимательно следят за тем, чтобы подача электроэнергии проходила без сбоев.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 539 на северо-востоке Москвы. Он проходит через Алексеевский, Бутырский, Мещанский, Останкинский районы и Марьину Рощу. Теперь горожане могут комфортно добраться до 10 станций рельсового каркаса и важных социальных объектов.

