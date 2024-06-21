Три конечные станции для автобусов и электробусов возвели в Москве с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Три конечные станции с разворотными площадками для автобусов и электробусов построили в столице с начала года, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Создаем комфортные условия для водителей автобусов и электробусов. На территории работают системы безопасности, есть помещения, где можно поесть и отдохнуть между выходами в рейс", – цитирует его телеграм-канал столичного Дептранса.

Также это сокращает время ожидания транспорта, так как он сразу начинает маршрут в нужном месте, а водителям не нужно тратить время на поездку до начальной точки маршрута или возвращения в парк на стоянку.

Новые здания, по словам Ликсутова, появились на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское и в поселении Внуковском в ТиНАО.

Ранее Сергей Собянин поделился планами благоустройства еще четырех станций МЦД-4. Речь в сообщении шла о станциях Солнечная, Беговая, Серп и Молот, Кусково. Мэр добавлял, что новой линией, открытой в 2023 году, воспользовались уже более 50 миллионов человек.

