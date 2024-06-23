Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 29 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"C 29 июня автобусы в сторону станции Московских центральных диаметров (МЦД) Серп и Молот идут без оттянутого разворота на улице Пруд-Ключики. Время в пути уменьшится, а автобусы будут ходить регулярнее", – отметило транспортное ведомство.

Кроме того, с 29 июня продлят маршрут №103 через станцию метро "Аминьевская" до Яблоневого сада. Автобусы №645 начнут курсировать до станции метро "Щелковская", а №641 – до станции метро "Аминьевская". Для проезда к станции МЦД-4 Матвеевская для пассажиров будут доступны автобусы №219, 325 и 329.

"С 29 июня добавляется остановка "Метро "Сходненская" для автобусов №199 и 212 у выхода пять. Автобусы будут останавливаться вместе с маршрутами №368, 432 и 678", – говорится в сообщении.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 539 на северо-востоке Москвы. Он проходит через Алексеевский, Бутырский, Мещанский, Останкинский районы и Марьину Рощу. Теперь горожане могут комфортно добраться до 10 станций рельсового каркаса и важных социальных объектов.

