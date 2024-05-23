Автобусы "Аэроэкспресса" начнут ходить от "Ховрина" до терминала D Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэроэкспресс" запустит автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево с 1 июня. С этого же дня терминал возобновит свою работу для авиапассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Департамент уточнил, что на маршруте будут курсировать новые вместительные автобусы НефАЗ. Они будут ездить каждые 20 минут в обе стороны без дополнительных остановок, время в пути составит 20 минут.

При этом маршрут автобуса № 1195 до терминалов В и С продолжит работать в обычном режиме. В транспортном ведомстве отметили, что поездка на экспрессах № 1195 и 1195D будет осуществляться по одинаковым тарифам и абонементам.

Кроме того, пассажиры смогут добраться до терминала D на поездах "Аэроэкспресса". Число их утренних и вечерних рейсов также увеличится с 1 июня.

Горожанам напомнили, что узнать расписание и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении перевозчика.

Ранее столичный Дептранс рассказывал, что на Белорусском направлении МЦД-1 с 25 по 26 мая изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов и аэроэкспрессов в Шереметьево, так как на перегоне Фили – Москва-Бутырская продолжится строительство путепровода к мелькомбинату.