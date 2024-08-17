Собянин: 33 новые зарядные станции для электробусов появились в Москве с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве появились 33 новые зарядные станции для электробусов с начала года. Столичные энергетики создают инфраструктуру для развития экологичного транспорта, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Больше всего станций появилось в на юго-востоке Москвы (12), в результате чего пять маршрутов удалось перевести на электробусное движение.



"Для десяти ультрабыстрых зарядных станций, размещенных на отстойно-разворотных площадках для пассажирского транспорта на Лухмановской улице и Ленинградском проспекте, возведены трансформаторные подстанции", – отметил мэр Москвы.

Также в этом году три станции построили на улице Барклая в Западном округе.



Как объяснил Собянин, зарядные станции получают электроснабжение по второй категории надежности. В случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически передается по резервной.



В Москве установлено уже более 340 зарядных станций для электробусов. К 2030 году планируется запустить на маршрутах свыше 5 000 электробусов.

Ранее на маршруты м32, 155, 294 и с344 в Москве дополнительно вышли 15 автобусов и электробусов. Выделенный транспорт позволит москвичам передвигаться в районе временно закрытого участка метро Деловой центр – Шелепиха – Хорошёвская. Сейчас на этих маршрутах в будний день совершают более 26 тысяч поездок.

