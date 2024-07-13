Новый электробусный маршрут появился в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Электробусы полностью заменили автобусы на маршруте M3, где по будням совершалось почти 21 тысяча поездок, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Комфортные поездки на маршруте М3 в рабочие дни обеспечивают 37 электробусов российского производства. Всего на улицах столицы уже свыше 1 760 инновационных машин", – цитирует его портал мэра и правительства города.

Замена автобуса на экологичный вариант позволяет уменьшить выбросы углекислого газа на более 60 тонн в год.

М3 является одним из самых популярных магистральных маршрутов. Он начинается на востоке столицы, возле проспекта Буденного, и доходит до Серебряного Бора через центр. Он охватывает такие районы как: Соколиная Гора, Преображенское, Сокольники, Басманный, Мещанский, Тверской, Арбат, Пресненский, Хорошевский и Хорошёво-Мнёвники.

Беспилотный трамвай в Москве поедет с пассажирами в сентябре, рассказывал Ликсутов. Первое время в кабине будет находиться стажер-машинист, который проконтролирует технику. В рамках тестирования такой трамвай уже прошел около 400 километров.

