Электробусы перевезли почти 500 млн пассажиров в Москве с 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 500 миллионов пассажиров перевезли электробусы в Москве с 2018 года, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы переходим на экологичный транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин", – цитирует его телеграм-канал столичного Дептранса.

Ликсутов также обратил внимание, что на данный момент по Москве курсируют уже более 1,8 тысячи электробусов. В будние дни горожане и гости столицы совершают на них свыше 600 тысяч поездок. Это число на 100 тысяч превышает то, что наблюдалось в начале 2024 года.

Вместе с тем вице-мэр отметил, что электробусы помогают заботиться об экологии. Так, один из них снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. При этом данный вид транспорта обеспечивает пассажирам плавный ход во время движения, а также снижает уровень шума и вибраций по сравнению с автобусами.

Заммэра подчеркнул, что электробусы оснащены зарядками для телефонов и медиаэкранами с информацией о маршруте. При этом наличие откидной аппарели и кнопки вызова водителя делает этот транспорт удобным для маломобильных пассажиров, а накопительная площадка позволяет передвигаться на них по городу с колясками и велосипедами. В 2024 году на маршруты выйдут электробусы КамАЗ и ЛиАЗ в обновленном дизайне.

Между тем 37 электробусов полностью заменили автобусы на маршруте м3, где по будням совершалось почти 21 тысяча поездок. Маршрут м3 является одним из самых востребованных магистральных маршрутов. Он начинается на востоке столицы, возле проспекта Буденного, и доходит до Серебряного Бора через центр.

