Электробусы заменили автобусы на ряде маршрутов в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве электробусы заменили автобусы на маршрутах т19, 138 и 787. Они проходят через 14 районов и соединяют 20 станций рельсового каркаса, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, теперь на маршрутах ходит только экологичная техника. Комфортные поездки обеспечивают 37 инновационных машин отечественного производства, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, маршрут Т19 проходит от станции метро "Сокол" до "Крылатской", электробус 787 следует по маршруту "9-й микрорайон Кожухова" – Перово МЦД, D3, D4. Электробус 138 проходит по маршруту "Улица Марии Ульяновой" – станция метро "Парк Культуры".

Ликсутов отметил, что экологичный транспорт вышел еще на три маршрута в шести округах Москвы. Всего в городе курсируют свыше 1 760 электробусов на более чем 130 маршрутах.

Ранее заммэра сообщил, что работу четырех маршрутов наземного транспорта усилили на закрытом участке БКЛ Деловой центр – Шелепиха – Хорошёвская. Он закрыт для будущей интеграции в работу Рублево-Архангельской линии метро. Теперь автобусы и электробусы чаще ходят на участке, а время ожидания на остановках сократилось.

