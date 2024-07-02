Новые маршруты электробусов появились в столице

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Бывшие автобусные маршруты 103, 299 и 796 стали электробусными. Они проходят по территориям ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО Москвы, рассказали в Дептрансе.

"Еще 30 электробусов начали работать на 3 маршрутах в 3 округах", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Электробусы соединяют жилые районы с социальными объектами и 15 станциями метро и МЦД, уточняют в телеграм-канале департамента. Так, 299-й маршрут следует от "Аминьевской" до "Филевского парка", 796-й – от Саратовской улицы до "Выхина", а 103-й – от остановки "Яблоневый сад" до 23-го квартала Новых Черемушек.

Маршрут 103 был продлен до метро "Аминьевская" 29 июня. Тогда же автобусы № 645 стали курсировать до "Щелковской", а № 641 – до "Аминьевской". При этом для проезда к МЦД-4 Матвеевская теперь можно воспользоваться маршрутами 219, 325 и 329.

