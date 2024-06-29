Собянин рассказал, что в Москве выбрали лучших водителей автобусов и электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве назвали победителей конкурса "Московские мастера" среди водителей автобусов и электробусов, рассказал Сергей Собянин.

"Свои теоретические знания и профессиональные навыки конкурсанты показывали в электробусном парке "Митино" и на площадке "Ховрино", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Лучшими среди водителей электробусов были признаны Дмитрий Шишковский, занявший первое место, Роман Виноградов, получивший второе, и Владислав Шаповалов, который оказался на третьем месте.

В числе водителей автобусов победителями стали Сергей Иванов (первое место), Владислав Малеев (второе место) и Владимир Никуленко (третье место).

Мэр города поздравил всех финалистов и выразил им благодарность за профессионализм и любовь к своему делу.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в финал конкурса "Новатор Москвы" вышли 90 проектов, среди них 36 победителей и призеров. Они выиграли премии от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

