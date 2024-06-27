Собянин: с 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта "Время добра"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Летний сезон волонтерского проекта "Время добра" пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В программе – больше 30 активностей на городских площадках: спортивные, экологические и социальные акции, творческие студии. Все изделия, созданные на мастер-классах, будут переданы в благотворительные фонды", – сказал градоначальник.

По словам мэра, к добрым и полезным делам может присоединиться любой желающий. Для этого ему нужно пройти регистрацию на сайте "Мосволонтера".

Ранее Собянин уточнял, что волонтерское движение Москвы включает в себя более 1,27 миллиона человек. Они не только оказывают помощь медикам и спасателям, но и заботятся о пожилых и детях, а также поддерживают приюты для животных и помогают организовывать городские мероприятия.

