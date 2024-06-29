Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи. Свои пожелания мэр разместил в телеграм-канале.

По его словам, молодость – это счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека.

"Вы полны сил и энергии, открыты знаниям и всему новому, готовы браться за решение самых сложных задач и покорять любые вершины. Стремитесь идти только вперед, а наша прекрасная Москва поможет вам на этом пути", – написал Собянин.

Он пожелал молодым людям крепкого здоровья, верных друзей и удачи.

Ранее сообщалось, что порядка 75 культурных площадок Москвы проведут мероприятия с 27 по 30 июня ко Дню молодежи. Программу подготовили парки, культурные центры, музеи и библиотеки в разных округах столицы.

Основная часть мероприятий запланирована на выходные, 29 и 30 июня. Для гостей и жителей Москвы проведут спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы, концерты, кинопоказы, встречи с писателями и режиссерами.

В День молодежи в "Умном городе" на ВДНХ пройдут мастер-классы, чемпионат по ретроиграм и тематические викторины. С 12 до 18 часов гостей будут встречать аниматоры, которые расскажут о дворовых играх того времени. Чемпионат по ретроиграм Super Mario, Pac-Man и "Змейка" состоится в игровой зоне павильона.