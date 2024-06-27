27 июня, 07:32Город
На причалах Москвы пройдут тренировки проекта "Спортивные выходные"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тренировки проекта "Спортивные выходные" начнутся на столичных причалах со 2 июля в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента спорта города.
Занятия от департамента и центров госуслуг "Мои документы" можно будет посетить в 5 новых местах, включая причалы Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и парка "Печатники". Регистрация на уроки по йоге и танцам, которые будут проходить с 19 часов, откроется вместе с публикацией расписания на июль, уточнили в пресс-службе.
Танцевальная тренировка на теплоходе, организованная вместе с Дептрансом Москвы, пройдет 27 июня в рамках "Спортивных выходных". Зарегистрироваться на мероприятие в рамках акции "Причаливай к спорту" можно на сайте проекта.
При этом, добавили в пресс-службе, летний сезон занятий уже начался на 29 площадках "Спортивных выходных", включая парк Победы, территории Центрального рынка, гастрокластера "Три вокзала. Депо", Культурного центра ЗИЛ и других.
Зарядки транслируются по будням в 7 часов на канале проекта, здесь же проводят мастер-классы по разным видам спорта, а также медитации. Ознакомиться с расписанием и записаться на занятие можно в любом центре госуслуг.
Ранее стало известно, что на набережных Москвы можно разучить несколько видов танцев в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Москвичи могут освоить бразильскую самбу, бачате или джаз-фанк.
Новости часа: фестиваль "День молодежи" пройдет 29 и 30 июня в Москве