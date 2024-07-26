Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 09:34

Транспорт

Автобусы и электробусы дополнительно выйдут на некоторые маршруты в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На маршруты м32, 155, 294 и с344 в Москве дополнительно выходят 15 автобусов и электробусов, передает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Выделенный транспорт позволяет пассажирам с комфортом передвигаться в районе временно закрытого участка метро Деловой центр – Шелепиха – Хорошевская. Сейчас на этих маршрутах совершают свыше 26 тысяч поездок в будний день. Благодаря дополнительной технике на четырех маршрутах число поездок выросло на треть, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что около 500 миллионов горожан перевезли столичные электробусы с 2018 года. В данный момент в Москве курсируют более 1,8 тысячи электробусов, на которых в будни москвичи и туристы совершают свыше 600 тысяч поездок. Это на 100 тысяч больше, чем в начале этого года.

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 641

Читайте также


транспортгород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика