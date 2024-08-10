Более 6,6 млн раз москвичи узнали время прибытия транспорта с помощью QR-кодов

Фото: телеграмканал "Дептранс Москвы"

Свыше 6,6 миллиона раз пассажиры узнали время прибытия транспорта с помощью QR-кодов на остановках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра Максим Ликсутов обратил внимание, что столица старается повышать качество обслуживания.

"Мы продолжаем размещать на остановках наземного транспорта информационные плакаты с QR-кодами. Ими можно воспользоваться на восьми тысячах павильонов по всему городу", – уточнил он.

Для получения информации о прибытии транспорта достаточно навести смартфон на QR-код. Приложение "Московский транспорт" покажет пользователю остановку, на которой он находится, и время, когда приедет ближайший автобус или электробус. При этом ссылка будет доступна и для граждан, у которых нет этого приложения.

Подробнее о работе общественного транспорта можно узнать по номеру 3210 и у чат-бота Александры.

С начала текущего года в Москве установили 800 современных остановочных павильонов. Для сооружения теперь используют более прочные материалы. Конструкции выпускают на заводе СВАРЗ. Кроме того, все остановки имеют единый стиль. Площадь крыш стала больше, в павильонах оборудовано видеонаблюдение и освещение.

