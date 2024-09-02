Завершены испытания столичных теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве закончены испытания теплосетей, которые необходимо было провести в преддверии отопительного сезона. Столичный комплекс городского хозяйства доложил об этом в своем телеграм-канале.

В настоящее время к работе готовы 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей, отметил заммэра Петр Бирюков.

"Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме, горячее водоснабжение подается на все городские объекты", – уточнил он.

В рамках подготовки специалисты находят слабые места и устраняют их, чтобы теплоснабжение осуществлялось без сбоев. Для обнаружения ненадежных участков нужны гидравлические и температурные испытания (до 130 градусов).

Перекладку труб летом проводили с применением современных технологий. Кроме того, в теплый период специалисты провели ремонт и обслуживание внутридомовых систем, а также капремонт тепловых станций.

В Москве подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Бирюков подчеркнул, что этот вопрос находится на особом контроле. Всего к зиме готовы более 74 тысяч зданий. Все мероприятия завершены в установленный срок – до 25 августа, добавил заммэра.

