Юрист Русяев: жильцам положена компенсация при нарушении сроков отключения горячей воды

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Жильцам полагается компенсация при нарушении разрешенных сроков отключения горячей воды. Об этом заявил юрист Илья Русяев, передает газета "Известия".

Русяев рассказал, что по постановлению российского правительства суммарное отключение подачи горячей воды в течение одного месяца допускается не более 8 часов, единовременно – не более 4 часов, при аварии на тупиковой магистрали – не дольше 24 часов подряд.

При этом, по данным СанПиНа, во время ежегодного профилактического ремонта коммуникаций подачу горячей воды можно прекращать не дольше чем на две недели.

Русяев отметил, что управляющая компания должна извещать жильцов об отключении воды и сроках проведения работ за десять рабочих дней, в случае аварии – в течение дня. При этом плата за горячее водоснабжение уменьшается на 0,15% за каждый час просрочки. Все жалобы нужно направлять в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. С требованием о перерасчете коммунальных платежей жильцы могут обратиться и в суд, уточнил специалист.

По словам эксперта, в качестве доказательств нарушений можно привести уведомления управляющей компании, показания счетчиков и свидетельские показания других жильцов. При грубых и систематических нарушениях граждане могут потребовать компенсации морального вреда.

В свою очередь, директор одного из сервисов по управлению домом Татьяна Середенкова заявила, что полностью избежать плановых отключений горячей воды невозможно, сообщает Life.ru. Дело в том, что специалисты теплосетей проводят испытания для обнаружения и устранения аварийных мест.

Кроме того, работники проверяют оборудование в домах и котельных. В зданиях ремонтируют насосы, запорную и предохранительную арматуры, промывают теплообменные агрегаты, а в котельных производится обслуживание котлов, подчеркнула Середенкова.

Она дополнила, что даже в новостройках требуется проверка тепловых сетей с отключением горячей воды. Техническое обслуживание оборудования проводится с определенной периодичностью. При наличии в новостройках индивидуальных автономных систем теплоснабжения или альтернативного источника теплоснабжения, жильцы могут избежать неудобств, считает Середенкова.

В Москве 20 мая начались гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. По данным комплекса городского хозяйства столицы, во время работ сотрудники ПАО "МОЭК" находят потенциально ненадежные участки тепловых сетей и восстанавливают их для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в новом отопительном сезоне.