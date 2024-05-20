Гидравлические испытания теплосетей начались в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки в осенне-зимнему периоду стартовали в Москве. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

Отмечается, что летом сотрудники ПАО "МОЭК" выявляют потенциально ненадежные участки тепловых сетей и восстанавливают их, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в новом отопительном сезоне. Также специалисты перекладывают трубопроводы, проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обсуживают и приводят в порядок внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В Москве уже начали планово отключать горячую воду для проведения гидравлических испытаний. Продолжительность отключения горячей воды не превысит 10 дней. Ознакомиться с графиком можно на портале mos.ru, на сайтах moek.ru и online.moek.ru.