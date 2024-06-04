В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти 6 тыс зданий

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Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 6 тысячах зданий после проведения гидравлических испытаний. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе проводятся масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых планово отключаем горячее водоснабжение", – подчеркнул заммэра.

По словам Бирюкова, специалисты уже завершили работы на 1,1 тысячи магистральных тепловых сетей. Заммэра отметил, что в этом году все работы были разделены на 568 десятидневных этапов.

"В ходе гидравлических испытаний отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций", – сказал он.

Бирюков объяснил, что благодаря этому можно установить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Все работы будут завершены до 25 августа. Заммэра напомнил, что в рамках работ специалисты перекладывают трубопроводы современных технологий, проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов.

В Москве начали планово отключать горячую воду для проведения гидравлических испытаний 20 мая. Продолжительность отключения горячей воды не превышает 10 дней. Ознакомиться с графиком можно на портале mos.ru, на сайтах moek.ru и online.moek.ru.