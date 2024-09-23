Отопление в социальных объектах Подмосковья начнут подавать с 29 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отопление в социальных объектах Подмосковья начнут включать с 29 сентября. Речь идет о школах, детских садах и поликлиниках, сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

Такое решение приняли, не дожидаясь падения температуры до необходимых низких значений.

"От среднесуточной температуры в Подмосковье не отталкиваемся давно. Мы не отталкиваемся от нормативов – они подразумевают трое суток среднесуточной температуры 8 градусов. Но мы не можем в социальных объектах ждать такой температуры", – объяснил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Сейчас ночные температуры составляют от 8 до 13 градусов. В скором времени столбики термометров начнут опускаться до 7–8 градусов. С воскресенья, 29 сентября, в регионе прогнозируется около 13 градусов днем и 10 градусов – ночью.

"В больницах тоже. Это достаточно чувствительная история, чтобы в понедельник уже было комфортно. В воскресенье надо будет давать команду включать отопление в социальных объектах, чтобы дети пришли в понедельник в протопленные детские сады и школы", – добавил Хромушин.

Между тем системы отопления заменили в 812 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта. Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов. Это позволит обеспечить работу в холодный сезон без сбоев.

