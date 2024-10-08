Прохладная погода сохранится в Москве до субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прохладная облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями сохранится в Москве с 9 по 12 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В среду, 9 октября, похолодает. Днем температура воздуха составит от 9 до 11 градусов выше нуля, а ночью опустится до 5 градусов. В столице будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Осадки прекратятся 10 октября, в среду. Днем станет теплее на один градус – синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов. Ночью температура воздуха составит от 4 до 6 градусов.

В пятницу, 11 октября, в Москве не ожидаются дожди, однако сохранится переменная облачность. Термометры покажут от 9 до 14 градусов днем и от 3 до 8 градусов ночью.

Первый выходной недели, 12 октября, будет еще прохладнее в Москве – до плюс 8 градусов днем, а ночью до плюс 2 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что дожди в столице закончатся в ночь на среду, 9 октября.

Кроме того, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности во вторник, 8 октября, из-за ливневых дождей. Предупреждение будет действовать до 21:00 не только в столице, но и в Подмосковье.