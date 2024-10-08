Синоптик Леус: сильная магнитная буря началась на Земле во вторник

Фото: 123RF/stockgiu

Сильная магнитная буря началась на Земле во вторник, 8 октября, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, начало бури пришлось на раннее утро, после 05:42 по московскому времени. При этом возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3, что произошло вопреки прогнозам экспертов.

Вместе с тем слабая магнитная буря, которая началась в ночь на понедельник, 7 октября, и подошла к концу в утренние часы, возобновилась во второй половине дня. Периодически магнитосфера Земли достигала уровня средней магнитной бури класса G2.

"В колебаниях между слабой и средней магнитными бурями прошла и минувшая ночь. Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будет опираться на научные прогнозы и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной и в ближайшие часы начнет ослабевать, а затем прекратится, и во второй половине дня геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние", – отметил эксперт.

По словам Леуса, помимо бурь, еще одна вспышка была зафиксирована на Солнце. Она достигла максимального возможного класса Х, то есть специалисты оценили ее интенсивность в Х2,1. Своей максимальной мощности вспышка достигла в 22:13 по московскому времени 7 октября.

Основываясь на положении вспышечного ядра, Леус указал, что данная вспышка стала уже третьей с мощностью X из области № 3842. По его словам, эксперты оценивают вероятность влияния данного события на Землю как незначительную, аргументируя это тем, что группа солнечных пятен № 3842 на данный момент находится достаточно далеко от линии Солнце–Земля.

При этом длительные магнитные бури могут привести к плохому настроению и приступам мигрени, рассказал ранее врач Андрей Тяжельников. По его словам, в этот период в организме человека могут происходить разнообразные физиологические реакции на метеоусловия. Так, кровь может стать более вязкой, а уровень холестерина повыситься.