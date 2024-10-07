Синоптик Шувалов рассказал, какой день недели станет самым холодным в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в столице закончатся в ночь на среду, 9 октября, и этот же день станет самым холодным на неделе. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в понедельник, 7 октября, в столице может быть побит рекорд по количеству выпавших осадков для этого дня. Прошлый принадлежит 2003 году: тогда 7 октября в столице выпало 23,2 миллиметра осадков.

По словам Шувалова, вероятность дождя сохранится и во вторник, 8 октября.

"С утра температура составит 12...14, а ближе к вечеру опустится до 8...10 градусов", – указал эксперт.



Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Дожди закончатся в ночь на 9 октября. Тогда мы попадем в тыл южного циклона, и среда как раз станет самым холодным днем. Дневная температура будет в пределах 5...7 градусов.

В свою очередь, днем в четверг температура воздуха составит 6...8 градусов, а в последующие дни произойдет небольшое повышение: в пятницу, субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до 10...11, 11...13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что треть территории России уже покрыта снегом. Речь идет об азиатской части – Чукотке, Якутии, Магаданской области, а также северных частях Хабаровского и Красноярского края. В ближайшее время снег выпадет в Архангельской области и ЯНАО.