Орнитолог Мишин: сезон миграции перелетных птиц начался в Москве

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Сезон миграции перелетных птиц начался в Москве. К настоящему моменту из столицы улетели стрижи, кукушки и козодои, рассказал в беседе с РИА Новости орнитолог Вадим Мишин.

"Буквально сейчас происходит очень интересное явление, так называемая осенняя тяга вальдшнепов. Это старый охотничий термин своеобразный, это время, когда охотники бросали все свои дела и выходили на так называемую тягу... Вот сейчас именно самый-самый разгар миграции вальдшнепов через московский регион", – отметил специалист.

По его словам, к отлету на юг начали готовиться и многие певчие птицы, в числе которых дрозды и скворцы. Вместе с тем в скором времени в Москву начнут прибывать северные птицы, которые проводят в городе зиму. Эксперты прогнозируют, что миграция подойдет к концу в ноябре.

При этом причиной для перелетов птиц служит не температура воздуха. По словам Мишина, затянувшееся в Москве лето не оказало никакого влияния на процессы миграции.

Порыв к перелету возникает у птиц под воздействием астрономических явлений, объяснил специалист. Он отметил, что это утверждение является лишь предположением орнитологов. По его словам, эспекрты сходятся во мнении, что в вопросах миграции определяющую роль играет соотношение продолжительности светового дня и ночи.

Мишин также обратил внимание, что такой крупный город как Москва представляет серьезную опасность для мигрирующих птиц, поскольку такая среда неестествена для них. Это связано с режимом освещения, характерным для города. Кроме того, стеклянные окна, витрины и прочие отражающие поверхности создают у птиц ложное впечатление перспективы. В связи с этим они не всегда вовремя понимают, что перед ними препятствие.

Ранее доцент Московского городского педагогического университета и орнитолог Андрей Резанов рассказал, что на фоне аномально теплой осени сроки миграции птиц сдвинулись примерно на неделю. По его словам, в сентябре столицу покинули кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы и варакушки.